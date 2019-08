Casa de três andares desaba em Curicica, na zona oeste do Rio

RIO - Uma casa de três andares desabou na manhã desta segunda-feira, 12, na comunidade Vila Sapê, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher e uma criança estavam dentro da casa no momento do desabamento.

Raiane da Silva Martins, de 21 anos, e seu filho Nicolas, de 3 anos, foram retirados com vida dos escombros de sua casa.

A residência de três andares desabou antes das 8 horas. Foi a própria Raiane quem chamou os bombeiros. A moradia é uma construção irregular às margens do Rio Guerenguê. Os bombeiros isolaram a área para evitar novos desabamentos.

Desabamento com 24 mortes na Muzema

Em 12 de abril, dois prédios construídos irregularmente na comunidade da Muzema, também na zona oeste, desabaram, causando a morte de 24 pessoas. Desde o desabamento, outros cinco prédios foram demolidos na região.