Casal é baleado durante tentativa de assalto na zona norte do Rio

Um casal foi baleado na tarde desta quinta-feira, 2, durante tentativa de assalto ocorrida no bairro do Encantado, na saída da Linha Amarela, na zona norte do Rio. As vítimas são o policial civil Hector Alberto Flores Miranda e Patrícia de Souza Flores. Os dois foram encaminhados ao Hospital Salgado Filho, no Méier.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde de Patrícia, de 35 anos, é considerado “grave e instável”. Hector Miranda, de 39, por sua vez, está em situação estável.

O crime foi atendido por policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (Méier). Segundo a corporação, a ocorrência ainda está em andamento. Ninguém foi preso.