Casal é encontrado morto em apartamento no Leblon

RIO - Um casal foi encontrado morto no banheiro de um apartamento no Leblon, na zona sul do Rio, na noite dessa terça-feira, 22. Mateus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos com 30 anos, estavam caídos dentro do box do banheiro. A suspeita é de que tenha havido um vazamento de gás.

Nathalia estava sumida desde segunda-feira, e amigos chegaram a divulgar pedidos de ajuda em redes sociais. Ela era psicóloga e atendia em uma clínica na Freguesia, na zona oeste. Familiares e amigos estranharam quando ela não apareceu para os atendimentos e não deu nenhum tipo de explicação.

Os corpos do casal foram encontrados por amigos de Matheus, que tinham a senha da fechadura eletrônica do apartamento. Foram eles que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon). Durante a madrugada, uma perícia foi realizada no local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Os agentes não encontraram nenhum sinal de arrombamento no imóvel, que fica em um edifício da avenida Bartolomeu Mitre. Eles suspeitam de intoxicação por gás porque o aquecedor de água fica no banheiro e o chuveiro estava aberto.