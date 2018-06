Casal morre em incêndio na zona oeste do Rio de Janeiro

RIO - Duas pessoas morreram em um incêndio numa casa no bairro da Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, 31. Os bombeiros informaram que o fogo começou por volta de 1h15. A casa tem dois andares, e as chamas surgiram no primeiro andar. O incêndio tomou a residência rapidamente, segundo relataram vizinhos.

O imóvel é o de número 2.083 da Estrada dos Três Rios e ficou inteiramente destruído. Os bombeiros disseram que o controle das chamas se deu por volta das 3h30. O casal de moradores Sergio Romero, de 71 anos, e Eugênia Gonçalves, de aproximadamente 50, morreu no local.

Segundo os bombeiros, parentes de Romero correram à casa, e, ao chegar, chocaram-se com o estado em que ela ficou. A Estrada dos Três Rios, importante via da região de Jacarepaguá, chegou a ser parcialmente interditada por causa do incidente.