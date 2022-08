'Caveirão da milícia': polícia apreende carro-forte usado em confrontos com outras facções no Rio

RIO - Uma operação da Polícia Civil do Rio apreendeu um carro-forte utilizado por milicianos nos confrontos com outras facções e para “intimidar” desafetos. Chamado de “caveirão da milícia”, o veículo foi localizado em um galpão do grupo comandado por Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera.

A apreensão foi feita na terça-feira, 23, por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O veículo estava escondido sob uma lona no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Nas últimas semanas, diferentes operações conjuntas da Polícia Civil, do Ministério Público do Rio (MPRJ) e da Polícia Federal têm sido realizadas a fim de diminuir a influência das milícias em bairros da zona oeste do Rio e na Baixada.

Na mais recente delas, realizada nesta quinta-feira pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), em conjunto com o Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/FACÇÕES), da Coordenadoria Geral de Polícia de Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas da Polícia Federal tentam cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra milicianos integrantes da quadrilha chefiada por Luis Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, que atuam naquela região. Pelo menos oito pessoas foram presas.

Na Capital, desde o início do ano também têm sido frequentes operações da polícia em parceria com a Prefeitura do Rio para derrubar construções irregulares de milicianos em áreas de proteção ambiental.