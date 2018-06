Cem quilos de pasta de cocaína são apreendidos na Rio-Santos

RIO - Um carregamento com mais de 100 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada de sábado (11), na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O material estava escondido num carro abordado pelos agentes.

Por volta da 1h, policiais rodoviários federais faziam uma blitz na altura do km 399, quando desconfiaram do motorista de um carro e decidiram abordá-lo. Segundo a PRF, durante a fiscalização, os agentes perceberam que o suspeito apresentava muito nervosismo e não sabia explicar o motivo da viagem, o que aumentou a desconfiança.

“Ao revistarem o automóvel, os policiais notaram indícios de que havia um fundo falso. No compartimento, encontraram diversos tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 105 quilos do entorpecente. O motorista, de 43 anos, que já havia sido preso anteriormente por tráfico, contou que faria a entrega em uma comunidade do Complexo da Penha (zona norte do Rio)”, contou a assessoria da PRF.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal na Praça Mauá, no centro do Rio. O suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes, cuja pena varia de cinco a 15 anos de reclusão. A ação faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais.