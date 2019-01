Chacina deixa nove mortos e três feridos em Itaboraí e São Gonçalo

RIO - Uma disputa entre grupos rivais de traficantes de drogas deixou nove mortos e três feridos em Itaboraí e São Gonçalo, municípios vizinhos ao Rio de Janeiro, entre a noite de domingo, 20, a madrugada desta segunda-feira, 21.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) está investigando as mortes. De acordo com as investigações, Debora Rodrigues Baptista, de 46 anos, Allan Patrick Pinto Vicente, de 21, Rodrigo Avelino Braga, de 38, Renan Trigueiro de Almeida, de 20, Gabriel Trigueiro de Oliveira, de 19, e Michael Douglas da Silva Machado, de 25 anos, morreram no bairro de Marambaia, já próximo à divisa com o município de São Gonçalo.

Em Granja Cabuçu, também foi confirmada a morte de Vanderson dos Santos Silva, de 18 anos, e, no bairro Ampliação, a morte de Pablo Damasceno dos Esteves, de 26 anos. Entre as vítimas, apenas Michael Douglas possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.

A perícia foi realizada nos locais e diligências estão em andamento em busca de imagens e informações que levem aos autores dos crimes. Agentes estão trabalhando na identificação de testemunhas e nos depoimentos de sobreviventes. Informações preliminares apontam que os crimes foram praticados pelos mesmos autores e com a mesma motivação.

Testemunhas ouvidas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo, contaram que quatro homens chegaram armados e encapuzados em um carro prato e anunciaram que iriam matar todas as pessoas que tivessem envolvimento com o tráfico de drogas.

Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.