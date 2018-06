Chefe de Polícia do Rio acompanha investigações sobre assassinato de juíza

A chefe de Polícia Civil do Rio, delegada Marta Rocha, está neste sábado, 13, na sede da Divisão de Homicídios, na Barra da Tijuca, onde acompanha as investigações sobre o assassinato da juíza Patrícia Acioli, executada com 21 tiros na noite de quinta-feira na porta de casa, em Niterói.

Cerca de 20 homens da DH trabalharam durante toda a madrugada e manhã de hoje em diligências em Niterói e no município vizinho de São Gonçalo, onde a juíza, notória pelas condenações de milicianos, atuava. Até o momento, 18 depoimentos de parentes e vizinhos da vítima foram tomados pelos investigadores.

O presidente da Associação do Magistrados do Brasil, Nelson Calandra, também está na DH. Ao chegar, ele afirmou que o número de juízes ameaçados de morte pode ser maior do que os 69 casos divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), porque muitos magistrados não reportam os casos aos tribunais.