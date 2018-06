Chefe de tráfico é preso durante operação da PM no Rio

Uma operação das polícias militar e civil prendeu por volta das 8h30 desta segunda-feira, 28, o suposto chefe do tráfico do Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio. Vulgo 'Pit Bull', o suposto criminoso foi detido durante a operação que conta com a participação dos batalhões da PM do Leblon e Copacabana, da 14ª DP (Leblon), da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O objetivo da operação é cumprir mandados de prisão. Foram apreendidos também drogas e material para embalar entorpecentes. Um outro suspeito também teria sido preso, mas a informação ainda não foi confirmada pela PM. 'Pit Bull' está sendo conduzido para a 14ºDP para exames datiloscópico, segundo a PM.