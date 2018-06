Chefe do tráfico é morto pela PM na zona norte do Rio

SÃO PAULO - O traficante Thiago de Souza Barbosa, de 22 anos, conhecido como "Toquinho", bandido foragido do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, e que teria assumido recentemente o controle do tráfico de drogas da favela Furquim Mendes, foi morto, no início da madrugada deste sábado, 11, durante uma troca de tiros com policiais militares do 16º Batalhão.

Os policiais foram até a favela após receberem uma denúncia sobre uma reunião entre bandidos numa das entradas da comunidade. Recebidos a tiros, os PMs revidaram e, durante a incursão na favela encontraram Thiago caído e baleado.

Com o traficante, que morreu a caminho do Hospital Getúlio Vargas, a PM apreendeu uma carabina calibre 30, um carregador de mesmo calibre e um caderno com anotações sobre a movimentação financeira da venda de drogas.