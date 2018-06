Choque entre trens deixa pelo menos três feridos no Rio

Um trem de passageiros, prefixo WP913, se chocou nesta sexta-feira, 25, por volta das 9h18, com outra composição, de prefixo UP123, nas proximidades da Central do Brasil, a maior estação ferroviária do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária Supervia, a hipótese de descarrilamento está descartada. A composição de prefixo WP913 viajava sem passageiros e em baixa velocidade, quando acabou batendo no outro trem, que trafegava com passageiros com destino à Estação de Japeri, afetando a rede. O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Polícia Ferroviária foram acionados e estavam no local do acidente. As primeiras informações davam conta de que pelo menos três pessoas ficaram feridas, mas ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas. Segundo a Supervia, por volta das 11h40, a circulação de trens já estava normalizada para os ramais de Japeri e Santa Cruz, partindo da Estação Central do Brasil. Os demais ramais estavam saindo da Estação de São Cristóvão. Além do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e o Batalhão de Polícia Ferroviária, uma equipe técnica da Supervia também estava na área apurando as causas do acidente. Matéria atualizada às 11h51