Chuva atrasa desfile da segunda divisão na Sapucaí

RIO - Por conta da chuva que atinge o Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, 1, e causou alagamentos na pista de desfiles do sambódromo, o primeiro desfile do carnaval de 2019 na Sapucaí foi adiado em meia hora. Previsto para começar às 22h30, ele foi adiado a princípio para as 23h.

A água acumulada no sambódromo chega à altura dos calcanhares das pessoas. A chuva já havia causado dificuldades durante o ensaio técnico da São Clemente, no último dia 17.

Pista da Sapucaí está completamente alagada. Neste momento é impossível começar o desfile as 22h30. pic.twitter.com/QIGyCb4Hwc — Site CARNAVALESCO (@scarnavalesco) 2 de março de 2019

O desfile desta sexta-feira é da Série A, a segunda divisão das escolas de samba do Rio. A primeira das sete agremiações a se apresentar é a Unidos da Ponte. Outras seis escolas do mesmo grupo desfilam na noite de sábado,2. Os desfiles do Grupo Especial, que reúne as 14 escolas da elite, acontecem nas noites de domingo, 3, e segunda-feira, 4.