Chuva derruba prédio no Rio, sem vítimas

SÃO PAULO - Um imóvel de quatro andares no centro do Rio de Janeiro desabou na madrugada desta segunda-feira, 2, sem deixar feridos após as fortes chuvas que atingiram a cidade nesse período. De acordo com o subsecretário de Defesa Civil do município, Márcio Motta, o imóvel, na Rua Acre, passava por uma obra irregular. Não se sabe ainda a causa do desabamento, que pode ter sido apenas facilitado pela chuva.

"O prédio passava por obra. Muito provavelmente não era autorizada, legalizada pela prefeitura. Não tinha nenhum responsável técnico", declarou. Segundo Motta, havia outros indícios de que o prédio passava por obras, como telas de proteção e a informação inicial de vizinhos de que dois pedreiros poderiam ter sido soterrados. Isso foi descartado pela defesa civil.

De acordo com moradores e frequentadores do local, a construção vinha provocando quedas de pedras no teto de uma academia situada ao lado do imóvel, que foi atingida pelo desabamento da madrugada. O terceiro andar do estabelecimento estava interditado até o início da tarde. As condições da parede de um prédio comercial de oito andares, vizinho ao sobrado que desabou,também serão avaliadas, segundo o secretário.

Um inquérito policial será aberto para apurar as causas do incidente. Até 11h30 desta segunda-feira a defesa civil municipal permanecia no local para avaliações. O secretário afirmou ainda que a cidade está em estágio de pré-atenção com a possibilidade de novos temporais, mas que nenhum episódio grave relacionado às chuvas foi registrado no Rio nesta segunda-feira.