Chuva e excesso de carros complicam trânsito em SP

O motorista que trafegava pelas principais vias da capital paulista às 16 horas desta segunda-feira, 14, enfrentava 47 quilômetros de congestionamento, por conta do excesso de veículos e da forte chuva que atingia parte da cidade. O índice indica que 5,7% dos 820 quilômetros de vias monitoradas estavam congestionados. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no mesmo horário, o pior trecho estava nas pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, onde o engarrafamento era de 10 quilômetros, entre as pontes Vila Guilherme e Piqueri. Ainda na Marginal do Tietê, mas na via local do sentido contrário, a lentidão era de 5 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Piqueri. Já na pista expressa, o motorista reduzia a velocidade por 4,6 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Velha Fepasa.