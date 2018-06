Chuva forte na madrugada alaga ruas e derruba árvores no Rio de Janeiro

Após uma madrugada de muita chuva a cidade do Rio de Janeiro saiu do estágio de atenção e voltou à normalidade, informou o Centro de Operações Rio por volta das 09h05 deste domingo. Os núcleos de chuva que atuavam sobre a cidade se afastaram. No momento, há apenas registro de chuva fraca em pontos isolados. A previsão para as próximas horas é de chuva fraca a moderada isolada.

A chuva forte começou ainda na tarde de sábado, mas se intensificou e o município entrou em estágio de atenção às 23h25. O carioca enfrentou ruas alagadas e algumas vias foram interditadas. Foi o caso da Estrada das Canoas, em São Conrado, na zona sul da cidade, onde houve um deslizamento de terra. Uma árvore caiu hoje pela manhã na rua Jardim Botânico, na altura do Parque Lage, e dificulta a passagem pela rua. Uma outra árvore caiu na Lagoa, na rua Batista da Costa.