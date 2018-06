Chuva leva Rio a entrar em estado de atenção

A região metropolitana do Rio entrou em estado de atenção na noite desta quarta-feira, 21, em razão da forte chuva que cai sobre as cidades. De acordo com informações do Centro de Operações da Prefeitura (COR), nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira, 22, a chuva forte seguia sendo registrada com maior intensidade na zona oeste e zona sul, com rajadas de vento de moderada a forte, além de raios. Não havia registro de ocorrências com feridos.

23h19 ATUALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CHUVA - @AlertaRio informa: núcleos de chuva que atuaram na Z.Norte perdem força. Os núcleos que atuam no litoral continuam moderados. Previsão de pancadas de chuva moderada, ocasionalmente forte, em pontos da Z.Oeste, Barra/Recreio e Zona Sul. pic.twitter.com/W8h1DdKXU8 — Centro de Operações (@OperacoesRio) February 22, 2018

Às 22h28, o COR informou ter acionado sirenes para que moradores em áreas vulneráveis no Leme, Botafogo, Copacabana e Itanhangá se dirigissem a pontos de apoio e seguissem orientações da Defesa Civil. Alagamentos estão sendo registrados em diferentes pontos da capital. Desde as 21h20, o centro já dava alertas sobre a incidência de fortes chuvas.

A cidade, segundo o centro de operações, segue em estado de atenção. Isso representa, segundo a descrição do órgão, que "um ou mais incidentes estão impactando no mínimo uma região da cidade, podendo causar reflexos relevantes no trânsito ou comprometer o deslocamento da população". "O acúmulo de água em vias importantes ou bolsões em ruas e avenidas podem, por exemplo, levar a cidade a entrar neste estágio operacional", detalhou.

PRAIA DE BOTAFOGO COM SÃO CLEMENTE - Alagamento no acesso da Praia para a via. Evite trafegar pelo trecho. Equipes acionadas. pic.twitter.com/Eumb7aOAiK — Centro de Operações (@OperacoesRio) February 22, 2018

A previsão é de mais chuva para os próximos dias com a aproximação de uma frente fria. O sistema de alerta detalhou que que núcleos de chuva que atuaram na zona sul começam a se afastar em direção à Niterói no início da madrugada. "No entanto, novos núcleos de chuva moderada atuam em pontos entre a Baixada Fluminense e a Zona Norte do Rio", informou o COR.