Chuva provoca desabamento de parte de teto de hospital no Rio

RIO - A forte chuva que caiu no Rio durante a noite de domingo e boa parte da madrugada desta segunda-feira, 3, provocou o desabamento de parte do teto do Hospital Municipal Raul Gazolla, em Acari, na zona norte, sem atingir ninguém. Uma casa também desabou em Bangu, na zona oeste, deixando três pessoas levemente feridas. A previsão para esta segunda-feira é de mais chuva, embora não tão intensa.

Bolsões de água e alagamentos atrapalharam o trânsito e o fluxo dos trens nesta manhã. Foram registrados mais de 40 pontos de retenção pela cidade. Por volta das 7h30 ainda havia problemas de fluxo na Linha Vermelha e na Avenida Brasil, duas das principais vias de acesso à cidade. Na supervia, problemas na sinalização decorrentes da chuva suspenderam o transporte em alguns ramais.

De acordo com o sistema Alerta Rio, a zona norte foi a região em que mais choveu. A chuva que caiu em Anchieta (113mm) equivale a 90,3% do esperado para todo o mês de janeiro. Choveu muito também no Alto da Boa Vista (100,6mm). Segundo a Defesa Civil Municipal, sirenes de alerta chegaram a ser acionadas em oito comunidades nas zona norte e oeste.

☔️️ MAIORES CHUVAS ☔️️ | Estes foram os maiores acumulados de chuva da noite de ontem (02/02) registrados pelas estações do Sistema Alerta Rio. pic.twitter.com/195qwqRbD1 — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) February 3, 2020

Foram registradas também rajadas de vento fortes, a mais intensa delas no Aeroporto Santos Dumont, no centro, com 59,3 km/h.

Desde as 19h50 do domingo, o município estava em estágio de atenção. A cidade retornou ao estágio de mobilização às 3h20 da madrugada.