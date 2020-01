Chuvas no Estado do Rio já deixaram dois mortos

RIO - Duas pessoas morreram vítimas das chuvas e das enchentes que atingem o norte e o noroeste do Estado do Rio. A primeira vítima foi o músico Anderson Titolei, que morava em Porciúncula e morreu no sábado, 25. Nesta segunda-feira, 27, o Corpo de Bombeiros encontrou no Rio Muriaé, em Itaperuna, o corpo do auxiliar de padeiro Taciano dos Reis Gama, de 19 anos, que pulou no rio no sábado, acompanhando três amigos.

O quarteto decidiu desafiar a cheia do rio, causada pelas chuvas dos últimos dias, e uma pessoa chegou a gravar e postar nas redes sociais o momento em que eles pularam no rio, a partir de uma ponte, em área urbana.

A @SaudeGovRJ enviou, nesta segunda (27/01), medicamentos e insumos médicos e hospitalares aos municípios de Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Laje do Muriaé, atingidos pelas chuvas no fim de semana. https://t.co/y2YfpDbZcM pic.twitter.com/xtwOIE9sOe — Governo do RJ (@GovRJ) January 27, 2020

Três jovens conseguiram se salvar, mas Gama foi levado pela correnteza. Os bombeiros começaram a procurar pela vítima já no sábado, mas só nesta segunda-feira a encontrou, a cerca de um quilômetro do local onde ele havia pulado. Até a noite desta segunda-feira, 27, cerca de 15,8 mil pessoas haviam sido afetadas por alagamentos no Estado do Rio, segundo estimativas das prefeituras.