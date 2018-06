Ciclista sofre fraturas nos braços e na perna após assalto na Tijuca

RIO - Um ciclista de 46 anos foi derrubado de sua bicicleta durante um assalto na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, e acabou sofrendo fraturas nos braços e na perna na noite desta segunda-feira, 22. O crime aconteceu por volta de 20h e foi praticado por dois assaltantes armados com facas. Eles conseguiram fugir com a bicicleta roubada, avaliada em R$ 4 mil.

A vítima, que não reagiu ao assalto, voltava do Maracanã, na zona norte, por uma ciclovia na Rua Barão de Mesquita. Ele foi levado para um hospital particular, onde ainda está internado.

Segundo parentes e amigos, o ciclista costumava andar pelo Alto da Boa Vista, também na zona norte, mas decidiu mudar o trajeto para o Maracanã por medo da violência.