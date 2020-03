Cidade de Deus tem primeiro caso confirmado de coronavírus

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

RIO - A pandemia do novo coronavírus chegou à comunidade Cidade de Deus, uma das maiores favelas na zona oeste do Rio. A informação sobre o caso consta no painel disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que atualiza os dados da doença na cidade.

Ao todo, a capital do Rio de Janeiro tem 103 casos confirmados, sendo 64 na zona sul. Já são 29 bairros com registro da doença.

A chegada da pandemia às favelas é uma das maiores preocupações das autoridades, devido às condições de higiene nas comunidades e da proximidade das moradias.

De acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, as zonas sul e oeste da cidade têm sido as mais afetadas. A Barra da Tijuca era a que registrava mais casos, 18, seguida pelo Leblon (16) e Ipanema (10), os bairros mais nobres da cidade. São Conrado registrou até o momento oito casos e o Jardim Botânico, cinco. Botafogo, Flamengo e Copacabana, também na zona zul, quatro casos, o mesmo registrado por Vila Isabel, o único bairro da zona norte que figura na contabilidade da secretaria.

As mulheres vêm sendo as mais infectadas, com 53,8% do total conhecido e os homens com 40,8%.

O Estado do Rio de Janeiro já teve três mortes confirmadas pelo novo coronavírus.

