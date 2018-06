Cidade do Rio volta ao estágio de atenção com chuvas

A prefeitura do Rio de Janeiro fez um apelo à população nas redes sociais pedindo que antecipe a viagem de retorno do carnaval, diante da previsão de chuva. Na página e no Twitter do Centro de Operações Rio (COR), informa que a cidade ainda está em estágio de atenção. Na última quinta-feira, 15, quatro pessoas morreram em acidentes motivados pela tempestade.

Ainda assim, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) divulgou comunicado ontem, quando retornou de viagem à Europa, no qual parabenizou sua equipe de secretários e afirmou que o sistema de drenagem da cidade é satisfatório.

“Há impactos no município, relacionados à chuva do dia 15/02, como quedas de árvores, acúmulo de lama e de lixo em algumas vias. Equipes da prefeitura seguem trabalhando nessas ocorrências”, traz o comunicado do COR.

A previsão para este domingo é de pancadas moderadas a fortes de chuva, de curta duração, até o início da madrugada de segunda-feira, 19. Neste início de tarde, já choveu em alguns pontos da cidade, mas nenhum acidente foi registrado.