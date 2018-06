Cinco homens armados embarcam em trem na zona norte do Rio

RIO - Cinco homens armados assustaram os passageiros de um trem da SuperVia no último sábado, 21, no Ramal Belford Roxo, que liga a Central do Brasil ao município da Baixada Fluminense. Os suspeitos embarcaram na Estação Barros Filho, na zona norte do Rio, e desceram na parada seguinte, em Costa Barros, a cerca de 1,5 quilômetro de distância.

Segundo a SuperVia, concessionária que opera os trens no Rio, não houve conflito ou danos aos passageiros nem ao sistema rodoviário. "Assim que detectou a presença de homens armados no trem, a equipe de segurança da SuperVia acionou o Grupamento de Polícia Rodoviária (GPFer)", informou. O caso foi comunicado à 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).

Os homens armados conseguiram fugir. Por meio de nota, a concessionária informou ainda que lamenta a ocorrência e ressalta que, assim como a população que utiliza o Ramal Belford Roxo, "aguarda que sejam implementadas brevemente políticas públicas e um plano de segurança para a região".