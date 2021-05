Operação da polícia no Rio deixa cinco feridos, dois dentro do metrô

RIO - Duas pessoas foram baleadas no metrô e três policiais civis ficaram feridos no início da manhã desta quinta-feira, 6, durante operação da Polícia Civil fluminense na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, contra integrantes da facção Comando Vermelho.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma janela de uma das composições do modal, que naquele trecho circula na superfície, com uma marca de tiro. Na plataforma Onde Tem Tiroteio, há também um vídeo que mostra dois passageiros feridos de raspão - um na cabeça e outro no braço, aparentemente sem gravidade.

TIROTEIO NO JACAREZINHO, BALA PERDIDA ATINGE PASSAGEIROS NO METRO MARIA DA GRAÇA. pic.twitter.com/NGKK9GGlVG — CPX DA PENHA & CPX DO ALEMÃO OFC (@PenhaCpx) May 6, 2021

Segundo a TV Globo, três policiais civis ficaram feridos - um deles teria sido baleado na cabeça e estaria em estado grave.

Devido ao tiroteio, trens da Supervia que passam pela região estão com a circulação momentaneamente suspensa devido aos tiroteios. O metrô também chegou a suspender o tráfego entre duas estações, mas o serviço já foi normalizado.

Ação policial procura criminosos que aliciam menores

O ataque a tiros aconteceu durante a deflagração da Operação Exceptis. A ação visa prender traficantes que estão aliciando crianças e adolescentes para integrar a facção criminosa que domina a região. Segundo a Polícia, os criminosos exploram tráfico de drogas, roubo de cargas e a pessoas, além de homicídios e sequestros de trens da Supervia. Houve dois casos recentes de trens tomados por criminosos, em dezembro de 2020 e no mês passado.

A ação é coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com apoio de outras unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).