Cinco policiais ficam feridos em confronto com criminosos no Rio

RIO - Cinco policiais ficaram feridos em um confronto com criminosos armados no início da tarde deste sábado, 29, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Cruzeiro se depararam com os bandidos em uma localidade conhecida como “Quatro Bicas” e foram recebidos a tiros.

Segundo o comando da UPP, um policial foi ferido de raspão no pescoço, enquanto outros quatro agentes foram atingidos por estilhaços de um artefato explosivo. Todos foram socorridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde foram medicados.

Apenas o agente ferido no pescoço permanece internado. Ele será transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio (região central), para realizar novos exames. “O policiamento na unidade foi reforçado por militares de outras UPPs e uma ação de varredura está sendo realizada na região”, informou o comando policial em nota.