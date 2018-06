Circulação de trens é restabelecida no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - A estação São Francisco Xavier da Supervia, no ramal Santa Cruz, ficou fechada entre 5h40 e 8 horas desta terça-feira, 26, em razão de alagamentos causados pelo temporal que atingiu a cidade durante a noite de segunda-feira e esta madrugada.

O acesso para a estação de Olaria, do ramal Saracuruna, que também estava fechado, foi reaberto por volta das 7h20. Técnicos da empresa trabalharam para retirar a água dos locais e normalizar a circulação de trens.

Segundo a Supervia, as composições operam com os intervalos regulares. De acordo com a concessionária, não houve superlotação nas plataformas.

A chuva não afetou o funcionamento do Metrô do Rio.

Texto atualizado às 08h26