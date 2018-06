Circulação de trens está normalizada no ramal Japeri-RJ

Fabiana Marchezi e Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A circulação dos trens do ramal Japeri, no Rio, está normalizada. Por volta das 6h15 desta segunda-feira, 18, um problema operacional em um trem que seguia de Japeri, na Baixada Fluminense, para a Central do Brasil provocou atrasos de até 40 minutos e pequenos tumultos entre os passageiros nas estações.

De acordo com a Supervia, empresa que administra os trens, a composição apresentou problemas quando saía da Estação Ricardo de Albuquerque e os passageiros foram obrigados a descer e andar pelos trilhos até a plataforma da Estação Oswaldo Cruz, onde embarcaram em outro trem.

O trem foi rebocado para a oficina e os técnicos concluíram os reparos às 9h10. Com isso, os horários foram normalizados gradativamente. Ainda não há informação sobre o que teria causado a avaria na composição.