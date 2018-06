Colisão entre ônibus e trem deixa 25 feridos na Baixada Fluminense

RIO - Vinte e cinco pessoas ficaram feridas com a colisão entre um trem e um ônibus, por volta das 8h20 desta sexta-feira, 21, no município de Guapimirim, na Baixada Fluminense. Dois estão em estado grave.

Segundo a SuperVia, concessionária que administra a rede de trens metropolitanos na Baixada, o ônibus não respeitou os sinais sonoro e visual da passagem do trem e entrou na via férrea, chocando-se com ele na lateral. O trem seguia para a Estação Terminal de Saracuruna. A circulação no Ramal Guapimirim está suspensa.

Segundo usuários, são comuns os acidentes na área porque falta segurança na passagem de nível da linha férrea. Testemunhas contaram que neste caso o motorista do ônibus se distraiu e não percebeu os avisos e que por isso houve o choque.