Colombiano é encontrado morto em Santa Teresa, no Rio

RIO - O colombiano Hector Ivan Mora Vargas foi encontrado morto, com perfurações pelo corpo, na Travessa Vista Alegre, em Santa Teresa, na região central do Rio, na noite de quarta-feira, 2. Até a tarde desta quinta-feira, 3, a polícia não sabia em que circunstâncias ele foi morto nem tinha nenhuma suspeita quanto aos autores do crime.

Segundo a polícia, Vargas provavelmente foi morto a facadas, em uma área que dá acesso ao Morro da Coroa. Ainda não há informações se o colombiano morava no Rio ou estava temporariamente na cidade, a trabalho ou a passeio. Também não foi confirmada a idade da vítima.

O corpo foi avistado por moradores, que chamaram o Corpo de Bombeiros acreditando que o colombiano ainda estava vivo. Quando os bombeiros chegaram, no entanto, constataram que o homem já tinha morrido.

Segundo a Polícia Civil, moradores da região foram ouvidos como testemunhas nesta quarta-feira. Os investigadores também procuram câmeras de segurança que possam ter registrado imagens capazes de esclarecer o crime.