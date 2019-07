Com ajuda de cães, PRF apreende mais de duas toneladas de maconha

RIO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de duas toneladas de maconha na caçamba de um caminhão em Seropédica, no Rio de Janeiro. A droga foi encontrada com a ajuda de cães farejadores na manhã deste sábado, na Antiga Estrada Rio-São Paulo (BR-465), sentido Itaguaí.

Segundo a PRF, durante uma ronda na BR 465, homens do Grupo de Operações com Cães da PR tiveram sua atenção voltada para um caminhão Mercedes Benz 1721 conduzido por um motorista de 31 anos. Ao pedirem os documentos ao motorista, o condutor apresentou sinais de nervosismo e não soube explicar o motivo de sua viagem, atitude que gerou suspeita.

Os policiais acionaram os cães, Bud e Meg, especialistas no faro de drogas, armas e munições, que sinalizaram a presença de produtos ilícitos no interior do veículo, carregado com areia. Questionado se estava transportando alguma droga no interior do caminhão, o motorista admitiu que havia uma grande quantidade de maconha escondida na carga de areia. Os policiais realizaram a busca e encontraram cerca de 2,5 toneladas de maconha.

O motorista contou que estava trazendo a droga de Santos, no litoral de São Paulo, e que a deixaria em um posto de combustível em Itaguaí. Ele receberia R$2,5 mil pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.