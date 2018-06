Com mais uma morte, chega a 113 o nº de PMs assassinados no Rio no ano

RIO - Mais um policial militar foi morto no Estado do Rio de Janeiro. O homicídio aconteceu nesta sexta-feira, 27, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. É o 113º PM morto neste ano no Estado.

Sandro Ribeiro Lopes atuava no 23º Batalhão, no Leblon, na zona sul do Rio. Até as 19h50 desta sexta-feira, as circunstâncias da morte dele não haviam sido esclarecidas pelas Polícias Civil e Militar.

Segundo a TV Globo, Lopes estava de folga em Itaguaí e teria trocado tiros com criminosos durante uma tentativa de assalto. Não foi informado se alguém foi preso.

