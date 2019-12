Comediante Bunitinho é morto durante tiroteio entre traficantes e policiais no Rio

RIO - Fenômeno da internet, o comediante Diogo de Farias Pinto, de 36 anos, conhecido como "Bunitinho", foi morto durante tiroteio entre traficantes e agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na manhã desta quinta-feira, 5, na comunidade do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

Outras três pessoas também morreram: Jocelino de Oliveira Ferreira Júnior e Jorge Tadeu Sampaio de Oliveira, que seriam empresários de Bunitinho, além do amigo Sidney Antunes Fiqueiredo. O comediante e seus dois empresários estavam em um carro. Figueiredo estava caído em um local próximo, junto a uma motocicleta. Um PM também ficou ferido.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias das quatro mortes. “Foi realizada perícia no local e uma perícia complementar para o veículo já está programada”, informou a polícia em nota. “Equipes da unidade realizam diligências para localizar testemunhas e câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações.”

A Polícia Militar, por sua vez, informou que policiais do Bope foram à comunidade para checar uma informação proveniente do setor de inteligência. Ela afirmava que chefes do tráfico de drogas no Morro do Dendê estariam reunidos lá.

“Logo na chegada das equipes à comunidade, houve forte ataque dos criminosos, gerando intenso confronto”, afirmou a PM em nota. “Após cessarem os disparos, os policiais encontraram um veículo batido em um poste com três ocupantes feridos, além de um motociclista também ferido.”

Ainda segundo a PM, os feridos foram levados ao Hospital da Ilha do Governador. Um policial do Bope que foi atingido na ação foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar. A corporação não informou seu nome, nem seu estado de saúde.

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), se manifestou por meio das redes sociais. “Bandidos dispararam seus fuzis contra a polícia no Morro do Dendê, uma comunidade tomada por narcoterroristas”, declarou o governador. “Até agora não temos todos os detalhes da operação. Determinei apuração rigorosa pela Delegacia de Homicídios sobre as quatro mortes.”

Sucesso nas redes sociais, ‘Bunitinho’ tinha mais de 400 mil seguidores no Instagram. Seu canal no YouTube é assinado por 97 mil pessoas. Ele ficou conhecido no ano passado com o vídeo “Sextou”, em que comemorava a chegada do fim de semana. Também participava de shows e eventos. O comediante sofria de problemas mentais.

Nas redes sociais, os funkeiros Tati Quebra Barraco e Nego do Borel, entre outros, lamentaram a morte de ‘Bunitinho’.