Confronto em favela do Rio deixa um PM morto e seis feridos

Um policial militar morreu e seis ficaram feridos num confronto com traficantes da favela Nelson Mandela, em Manguinhos, na sexta-feira à noite, na zona norte do Rio. Segundo o setor de relações-públicas da PM, três policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar perseguiram e prenderam dois ladrões que assaltavam uma Van, na Avenida Leopoldo Bulhões. Os traficantes começaram a atirar de dentro da favela contra os policiais, que revidaram. O Batalhão de Policiamento de Vias Especiais (BPVE) foi acionado para dar cobertura aos PMs e também trocaram tiros com os bandidos. O cabo Jorge Gomes foi morto e os policiais Jorge Luiz Lessa, Diego Ferreira Santos e Jorge de Almeida, do BPVE foram feridos. Outros três PMs, do 3º Batalhão, também foram atingidos. Todos foram socorridos no Hospital Central de Polícia Militar. Os ladrões da Van foram presos e nenhum dos passageiros da Van se feriu.