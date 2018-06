Confronto na Central do Brasil termina com 8 detidos e 4 feridos

RIO - Oito pessoas foram detidas e quatro guardas municipais ficaram feridos durante confronto entre vendedores ambulantes e guardas municipais do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira, 23, na Central do Brasil, no centro do Rio. Bombas de efeito moral chegaram a ser usadas pela Polícia Militar.

A Guarda Municipal afirmou, por nota, que os agentes "foram surpreendidos por um grupo de manifestantes que cercou a unidade (de Ordem Pública - UOP) e começou a atirar pedras contra o local, sem motivo aparente". A confusão começou do lado de fora da estação de trens e metrô, mas migrou para a parte interna do prédio.

Os ambulantes protestavam contra a morte na véspera de um homem nas imediações do Estádio do Maracanã, na zona norte. Ele teria corrido da abordagem dos guardas e foi atropelado na Radial Oeste. Ao verem o colega morto, outros ambulantes teriam atacado a UOP do Maracanã e depredado quatro viaturas.

Por causa da confusão, dois acessos à estação de metrô foram fechados. Os trens continuaram funcionando normalmente.

Os manifestantes seguiram para o Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, atrás da Central, onde atearam fogo em objetos para formar uma barricada. A confusão foi contida pelo Batalhão de Choque da PM.