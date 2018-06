Confronto no Alto da Boa Vista tem adolescente baleado e suspeitos mortos

RIO - Um adolescente de 13 anos foi atingido por dois tiros durante confronto entre policiais militares e criminosos que fugiam da Rocinha. A troca de tiros aconteceu na tarde deste sábado, 23, nas proximidades do Alto da Boa Vista, área nobre da zona norte do Rio. Segundo a PM, os bandidos dirigiam um carro que havia sido roubado na região e estavam fortemente armados. Dois suspeitos foram mortos e outros dois foram presos.

O adolescente foi socorrido por policiais militares do 6º BPM e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar. Apesar dos dois disparos, ele não corre risco de vida.

Próximo ao Alto da Boa Vista, na Usina, outro criminoso morreu quando tentava fugir em um carro roubado. O veículo em que estava bateu em uma viatura da PM e houve troca de tiros. Na ação, outro bandido foi preso.

Por causa das duas ocorrências, até o fim da tarde a via que corta o Alto da Boa Vista estava parcialmente fechada. Diversas viaturas da PM e um helicóptero ajudavam nas buscas por mais suspeitos. Nas duas ações, três fuzis e uma pistola foram apreendidos.

Além desses casos e do cerco à Rocinha, outras operações acontecem na tarde deste sábado no Rio de Janeiro. Policiais do Batalhão de Choque atuam na favela do Turano, na zona Norte, e homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na região central.