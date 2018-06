Conheça histórias de pessoas que foram vítimas de violência ao se perderem no Rio

Um casal de idosos teve o carro metralhado na noite deste sábado, 3, ao entrar por engano na comunidade do Caramujo, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, Francisco e Regina Murmura vinham da capital e estavam a caminho da Praia de Charitas, mas o GPS indicou uma rua com o mesmo nome dentro da comunidade. Ao tentar sair do local, Regina acabou atingida nas costas e morreu no hospital.