Contraventor genro de Castor de Andrade é morto no Rio

RIO - O contraventor Fernando Iggnácio Miranda, genro do bicheiro Castor de Andrade (1926-1997), foi morto na tarde desta terça-feira, 10, ao chegar a um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

Segundo o Estadão apurou, ele estava chegando de Angra dos Reis, dentro de um helicóptero, e foi atingido por tiros de fuzil quando pousou em um heliponto situado na avenida das Américas.

Os disparos partiram de um local que tinha visão do ponto de pouso. Oficialmente, a polícia não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.

Castor de Andrade foi um dos mais famosos e poderosos bicheiros do Rio de Janeiro e escolheu como sucessor seu sobrinho Rogério Andrade. Após a morte de Castor, seu filho Paulinho iniciou uma briga com o primo Rogério na disputa pelo controle dos pontos de jogo do bicho. Paulinho foi morto em 1998, e Fernando Iggnácio Miranda assumiu sua posição no confronto com Rogério.