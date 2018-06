Coordenador da Diversidade do Rio relata que foi perseguido por homens armados

O Coordenador Especial da Diversidade Sexual do Rio, Nélio Georgini, relatou ter sido perseguido por dois motoqueiros armados na tarde deste domingo, 1, na capital fluminense. Segundo ele, os suspeitos chegaram a atirar contra o veículo em que estava, mas ninguém foi atingido. Georgini voltava de almoço com seu marido e familiares em um bar em Benfica, na zona norte do Rio, quando iniciou a perseguição.

Por meio de sua assessoria, Georgini contou que havia deixado o local por volta das 14h30. “Acredito que fomos seguidos do restaurante até o Bairro do Rocha, onde fui deixar meus pais em casa”, relatou. “Eles estavam usando capacetes e apontaram às armas para o meu carro. Fugimos pela Rua Ana Nery quando os motoqueiros emparelharam o carro e dispararam seis tiros.”

Ainda segundo Georgini, nenhum disparo atingiu os ocupantes do veículo ou mesmo o veículo. No início da noite, ele informou que fará boletim de ocorrência na 15ª DP, na Gávea, nesta segunda-feira.

