Coral transforma a vida de pessoas em situação de rua

BRASÍLIA E RIO - Valéria Vieira Coelho enche o peito e abre os braços para soltar os versos de É Preciso Saber Viver. A canção de Erasmo Carlos e Roberto Carlos ganha força com a adição da voz de José Geraldo Matos. Tomas Rubens, com seu sotaque argentino, se junta para puxar o refrão, em canto de resistência. Em condição de extrema vulnerabilidade social, a maioria em situação de rua, todos de fato buscam ali uma chance de saber viver.

Nos corredores do Museu do Amanhã, no Rio, pessoas sem nenhuma perspectiva social buscam, por meio da música, apoio para tentar mudar o hoje. É ali, numa sala cedida pelo museu, que ocorrem os ensaios do grupo Corais Uma Só Voz, uma iniciativa da organização Peoples Palace Project, de Universidade Queen Mary, de Londres.

Os ensaios semanais são liderados por Ricardo Branco. Em 2013, ele conheceu a proposta social, que já existia na Inglaterra. Músico, tinha largado uma banda de rock no Rio e estava à procura de algo que o motivasse a seguir em frente com a música. Decidiu entrar de cabeça no projeto de trazer a iniciativa ao Brasil. Com alguns apoios, o projeto ganhou corpo e, em 2016, fez parte das Olimpíadas Culturais do Rio, quando o grupo cantou na chegada da tocha olímpica ao Cristo Redentor. Outras apresentações aconteceram no Museu de Arte Moderna e no Centro Cultural do Banco do Brasil. Depois, passou a ter apoio do Museu do Amanhã.

Aulas

Toda quarta-feira, dezenas de pessoas em situação de rua têm aulas de teatro e canto, realizam atividades e ensaiam na sala do museu. “O mundo anda cheio de tristeza, mas aqui é só felicidade”, diz Valéria, que frequenta o coral desde o início. “Aqui é onde a gente consegue se levantar, porque lá fora é só cair. Eu me sentia sozinha, triste e oprimida. Quando estou no coral, me sinto melhor.”

Os participantes recebem doação de comida e roupas, mas a preocupação central é a arte. “A música é uma ferramenta de transformação de vidas. Não sabemos por que a pessoa está naquela situação, mas cada uma tem uma história. E aqui essa história passa a ter valor, ela percebe que faz parte de algo”, diz o músico Ricardo Branco. “O que a gente percebe é que as coisas vão mudando para elas, as aspirações, a vontade de avançar. Pessoas que estavam nas ruas arrumaram um emprego, fizeram cursos. Tem gente que conheceu outra pessoa aqui e se casou.”

A cada ensaio, anônimos que perambulam solitários nas ruas do Rio, dormindo em becos e se alimentando como podem, passam a ganhar amigos, um ambiente onde compartilham um compromisso, com a sensação de pertencimento a algo.

“Acreditamos que o espaço cultural consegue ressignificar a cidade e a vida dessas pessoas. O espaço de um museu, que muitas vezes repele pessoas nessa situação, passa a ser um direito delas”, diz Fábio Moraes, mediador social do Museu do Amanhã.

José Geraldo Matos, de 59 anos, desempregado, é um dos membros do coral que viram a vida mudar. “A gente passou a frequentar locais que, antes, não tinha acesso, como o Cristo Redentor. Fizemos várias apresentações no Cristo, no Teatro Municipal. O coral trouxe outro patamar para minha vida.”

De volta

Morador de rua durante anos, Matos passou a frequentar o grupo e, com o tempo, reorganizou sua vida. Hoje, voltou para casa. “Esse coral me deu outra visibilidade do mundo. Eu fiz cursos, sou jardineiro, tenho curso de ascensorista. Voltei para casa há quatro anos.”

O coral tem hoje cerca de 40 membros. Alguns vão embora. Outros chegam. No auge da pandemia de covid-19, com a paralisação dos ensaios, o trabalho prosseguiu com doação de comida, água e roupas. “Foi desesperador. Em fevereiro do ano passado, morreu um participante colombiano. As pessoas não tinham sequer como beber água. Foi um caos”, diz Ricardo Branco. A arte não ficou de lado. “Sempre levávamos um livro também. Mantivemos o grupo unido com bens básicos e arte.” Os ensaios foram retomados no fim de outubro, após todos serem vacinados, e continuam firmes, diz Ricardo Branco, que sonha em ver a iniciativa se espalhar por mais cidades e Estados do País.