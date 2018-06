Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro na zona norte do Rio

RIO - Um corpo foi encontrado carbonizado na madrugada deste domingo, 16, dentro de um automóvel incendiado no Morro dos Macacos. A comunidade fica localizada no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio.

Policiais foram acionados para checar a denúncia de que um veículo pegava fogo na Rua Maestro Ernesto Nazaré, uma das principais vias da favela. Ao chegarem ao local, os agentes encontram o carro ainda em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros para controlar o fogo, de acordo com informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos.

A identidade da vítima encontrada carbonizada dentro do veículo não foi revelada. A Delegacia de Homicídios (DH) investiga as circunstâncias da ocorrência.