Corpo de 3º militar morto durante intervenção federal no Rio será enterrado nesta quinta

RIO - O corpo do soldado Marcus Vinícius Viana Ribeiro será enterrado na tarde desta quinta-feira, 23, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio. O soldado é o terceiro militar morto durante a intervenção federal na segurança da capital fluminense. Segundo o Comando Militar do Leste, o velório está marcado para começar às 14h15 e o sepultamento previsto para as 16h15.

Ribeiro morreu na quarta-feira, 22, no Hospital Municipal Salgado Filho, na zona norte. Ele foi baleado na perna, na segunda-feira, 20, durante uma megaoperação das forças de segurança nas comunidades do Complexo do Alemão, do Complexo da Maré e do Complexo da Penha.

Na mesma operação das Forças Armadas outros dois militares foram mortos, o cabo Fabiano de Oliveira Santos e o soldado João Vicktor da Silva. Os dois foram enterrados na terça-feira, 21, no Cemitério de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense.