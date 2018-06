Corpo de dona do Guimas será cremado na tarde desta sexta

RIO - O corpo da empresária Maria Cristina Bittencourt Mascarenhas, conhecida como Tintim, será cremado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, região central do Rio de Janeiro, às 15h30 desta sexta-feira, 18. O velório começa ao meio-dia. Proprietária do restaurante Guimas, na Gávea, zona sul, ela foi assassinada com um tiro à queima-roupa na cabeça no início da tarde desta quinta-feira, 17