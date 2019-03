Corpo de ex-PM é encontrado em carro incendiado na região metropolitana do Rio

RIO DE JANEIRO - O corpo de um ex-policial militar foi encontrado dentro de um carro incendiado, na noite deste sábado, em Niterói, região metropolitana do Rio.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais militares do 12º Batalhão da PM, de Niterói, avistaram um automóvel em chamas em uma rua do bairro São Lourenço e acionaram o Corpo de Bombeiros. Após o incêndio ter sido controlado, o corpo de Bruno Conrado Alves Nascimento foi encontrado dentro do veículo.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Policiais civis fazem buscas por testemunhas e imagens que possam ajudar no esclarecimento do crime.

Também em Niterói, policiais do mesmo batalhão realizaram na manhã deste domingo uma operação policial no Morro do Cavalão, no bairro de Icaraí. Houve relatos de tiroteios na região, segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio – RJ (OTT-RJ). O policiamento foi reforçado no bairro.