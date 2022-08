Corpo de jovem desaparecido há 10 dias é encontrado na Baixada Fluminense

O corpo de Matheus Costa da Silva, de 21 anos, morador de Nova Iguaçu (Baixada Fluminense) que estava desaparecido desde 12 de agosto, foi encontrado no rio Capenga, na mesma cidade, na noite de segunda-feira, 22. Silva sumiu depois de embarcar com três amigos em um carro de aplicativo a caminho de um shopping situado na Vila Canaã, em Nova Iguaçu.

O carro foi interceptado por criminosos armados e encapuzados, e desde então não havia notícias de nenhum dos quatro amigos - continuam desaparecidos Douglas de Paula Pamplona, de 22 anos, Adriel Andrade Bastos, de 24, e Jhonatan Alef Gomes, de 28 anos. O corpo de mais uma pessoa foi localizado no mesmo rio na manhã desta terça-feira, 23, mas até as 16h30 não havia sido identificado. O local é ponto tradicional de desova de cadáveres por um grupo miliciano que atua na região.

Leia Também Desaparecidos no Rio; polícia suspeita que os 4 jovens tenham sido alvo da milícia

Silva foi identificado primeiro por parentes, por causa de uma tatuagem feita em homenagem ao avô, e depois pela impressão digital.

O motorista do carro de aplicativo contou à polícia que o grupo de homens interceptou o veículo, retirou os passageiros, amarrou e levou o grupo embora. A investigação indicou que os milicianos Delson Lima Neto, o Delsinho, irmão do miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, e Renato Alves de Santana, conhecido como Fofo, participaram do crime. Os dois foram mortos neste sábado, 20, durante uma troca de tiros com policiais.

A polícia investiga duas hipóteses: de que o grupo de amigos estaria usando e vendendo drogas na área de atuação dos milicianos ou de que um dos rapazes comprou um produto de um parente de Delsinho e pagou com um cartão clonado - por isso o pagamento foi cancelado.

A mãe de Silva, Ana Maria da Costa, de 40 anos, nega que o filho estivesse envolvido em qualquer dessas duas atividades. "Estão falando que ele estava envolvido com tráfico, com cartão clonado, e eu sei que não é. Acho que eles teriam que apurar mais para poder falar alguma coisa. Porque isso destrói mais ainda a família e a reputação deles. O que estão falando deles a gente não aceita, nem eu nem as outras famílias. A gente não aceita", afirmou à imprensa nesta terça-feira.

“Matheus era uma criança grande. Era brincalhão, animado, amigo de todos. Todo mundo gostava dele. Para quem perguntar, o Matheus é um menino muito bom. Ele era pintor. Ele tinha um sonho, o sonho dele era ter um estúdio gráfico. Ele gostava de fazer as montagens dele, fazer as coisinhas dele. Mas infelizmente tiraram isso", lamentou a mãe.