Corpo de padre morto a facadas é velado em Nova Iguaçu

RIO - O corpo do padre Francisco Carlos Barbosa Tenório, de 38 anos, encontrado morto a facadas na madrugada deste domingo, 9, foi velado nesta segunda-feira, 10, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), onde ele morava e trabalhava e onde acabou morto. O padre será enterrado em Pernambuco, Estado onde nasceu, mas o velório e uma missa foram realizados nesta segunda na paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

Policiais civis estiveram na celebração para colher informações sobre o padre e avançar nas investigações. "Parece que acharam um carro que pode ser o que o padre Francisco estava usando naquela noite. O carro é da paróquia, mas a polícia ainda não identificou. Perguntaram pra gente sobre possíveis inimigos, sobre alguns objetos, mas pela linha de investigação inicial parece que foi mesmo um assalto", contou o padre Marcos Barbosa ao site G1.

O padre havia saído da igreja por volta das 19h30 de sábado para ir à festa de aniversário de um afilhado no bairro Lote XV, em Belford Roxo (Região Metropolitana do Rio). Ele esteve no evento e saiu por volta das 22h30, usando o carro da paróquia - um Gol ano 2010. Tenório iria celebrar uma missa na manhã seguinte.

Seu corpo foi encontrado na região conhecida como Via Light, em Nova Iguaçu. O carro e objetos pessoais do padre foram levados e não haviam sido encontrados até a noite desta segunda-feira.