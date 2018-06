Corpo de taxista que caiu no mar ao tentar fugir de assalto é achado

RIO - O corpo do taxista Marcos Shybuia, de 65 anos, foi encontrado por bombeiros, no fim da manhã desta segunda-feira, 1º, no mar, próximo à Maria da Glória, na zona sul do Rio, a cerca de 2,5 quilômetros do ponto onde desaparecera. Shybuia era procurado desde a noite de sábado, 30, quando caiu com o seu veículo na Baía de Guanabara, ao tentar fugir de um assalto perto do Monumento a Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo. O táxi, que ficou preso nas pedras no local do acidente, também foi içado.

O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O Corpo de Bombeiros usou uma moto aquática, três mergulhadores e duas equipes terrestres para localizar o corpo e retirar o táxi. Segundo testemunhas, Shybuia estava no carro estacionado embaixo de uma árvore, quando foi abordado por dois criminosos. De acordo com informações do 2º Batalhão de Polícia Militar (Botafogo), na tentativa de fugir dos ladrões, o motorista deu ré no veículo, que caiu na água.

Bombeiros do Quartel do Catete, na zona sul, chegaram ao local do acidente por volta das 22h50 de sábado, mas por causa das condições climáticas e da ressaca do mar, não foi possível salvar Shybuia. Dez bombeiros atuaram nas buscas.