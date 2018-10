Corpo é deixado em carro na porta da Faculdade de Direito da UFRJ

RIO - O corpo de um homem foi deixado dentro de um carro na porta da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na região central do Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira, 26. O carro, um Sendero branco roubado, foi abandonado no local no momento em que estava ocorrendo, do lado de fora da escola, uma "Aula Pública contra o Fascismo", organizada pelo Centro Acadêmico e pelo Diretório Central dos Estudantes da universidade.

O morto foi identificado como Maurício Venâncio, de 57 anos, que teria mais de dez anotações criminais, entre elas homicídio, latrocínio e receptação. De acordo com informações da universidade, ele não era funcionário nem aluno da instituição.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia (Praça da República) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios (DH), na Barra da Tijuca. A polícia levantou a hipótese de que o homem poderia estar sendo levado para o Hospital Souza Aguiar, que fica próximo à universidade, mas informou que nenhuma linha de investigação foi descartada.

Os alunos e professores que participavam da aula do lado de fora da faculdade só perceberam que havia algo errado com a aproximação dos bombeiros. Até então, eles achavam que se tratasse de um carro estacionado.