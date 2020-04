Cresce número de mortes por covid-19 no Rio de Janeiro

O Estado do Rio registrou 20 mortes por covid-19 entre domingo e segunda-feira, 20, de acordo com balanço divulgado no início da noite pela Secretaria Estadual de Saúde. Com o número, já são 422 vítimas confirmadas da doença no Estado. No total, 4.899 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Além das mortes confirmadas, outros 196 óbitos estão sob investigação.

LEIA TAMBÉM > Prefeitura do Rio instala cabines de desinfecção contra o coronavírus

Segundo levantamento do governo do Estado, a capital fluminense concentra o maior número de casos da doença. Até esta segunda-feira, 3.243 pessoas foram contaminadas no Rio, sendo que 257 acabaram morrendo. Niteroi, com 214 casos, Duque de Caxias (199), Nova Iguaçu (190) e Volta Redonda (146) vêm na sequência.

Ao todo, 68 municípios do Estado já têm casos da doença confirmados.