Criança é atingida por bala perdida em Caxias; suspeito é morto

RIO - Uma criança de 5 anos foi ferida por bala perdida durante troca de tiros entre policiais e criminosos em Santa Lúcia e Imbariê, bairros vizinhos situados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira, 21. Dois suspeitos foram baleados - um deles morreu. Em protesto, moradores incendiaram ônibus e pneus. Segundo a PM, ninguém havia sido preso até as 18 horas.

Segundo a PM, policiais do 15º Batalhão (Duque de Caxias) realizavam uma operação no Imbariê e em Santa Lúcia quando foram atacados a tiros por criminosos, no Imbariê. Revidaram, e durante o tiroteio dois adultos foram atingidas.

Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas um deles chegou morto. O estado de saúde do outro não havia sido divulgado até as 18 horas.

A Polícia Civil informou que uma criança de 5 anos foi atingida por bala perdida durante essa operação da PM e também levada a um hospital - a corporação não confirmou para qual unidade de saúde.

Um ônibus da viação Vera Cruz que fazia um itinerário municipal foi incendiado. Ninguém se feriu nesse episódio.