Crianças são deixadas sozinhas em casa e morrem queimadas em Nova Iguaçu (RJ)

São Paulo, 16 - Três crianças, com idades entre 1 e 4 anos, morreram queimadas, no final da noite de sexta-feira, 15, após um incêndio - provocado possivelmente por uma vela acesa - se alastrar rapidamente na residência número 24 da rua Maranhão, no Jardim da Viga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Sete viaturas do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foram encaminhadas para o local, mas o fogo tomou conta da casa rapidamente. As crianças, de mães diferentes - duas irmãs - estavam sozinhas. As mães foram localizadas e disseram que haviam saído com uma amigas. A avó das crianças também mora na mesma casa, mas, antes de sair, deixou o netos com as filhas.

Esse tipo de caso é tratado pela Polícia Civil como abandono de incapaz.