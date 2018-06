Criminoso morre após tentativa de assalto em posto de gasolina na zona norte do Rio

SÃO PAULO - A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que um criminoso morreu durante tentativa de assalto a um posto de gasolina no bairro Méier, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira,16.

Criminoso morre após policial reagir a tentativa de assalto em um posto de gasolina no Méier, na manhã desta segunda-feira, 16/04. O policial, que é lotado na #UPP Andaraí, foi ferido e socorrido ao Hospital Pasteur, mas já foi liberado.A arma usada pelo criminoso foi apreendida. pic.twitter.com/uPa9ycJ8CO — PMERJ (@PMERJ) 16 de abril de 2018

Um policial que estava no estabelecimento também foi ferido no confronto. O PM foi encaminhado ao Hospital Pasteur. Ele recebeu alta após atendimento médico.

No fim de semana, mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro. O cabo Diogo Bernardo Alcântara, de 34 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Presidente Roosevelt, no bairro de São Francisco, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Mais de trinta policiais militares foram mortos somente neste ano no Estado do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a PM do Rio oferece recompensa para quem tiver informações sobre os criminosos que mataram policiais militares.

